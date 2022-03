Narodowy Bank Ukrainy ma zadanie specjalne. "Przywracamy kraj do życia"

"Poinstruowałem posłów i przedstawicieli władz, by zapewnili aby obywatele mieli dostęp do całości swoich depozytów w ukraińskich bankach, a nie do części jak dotąd. W każdym banku w naszym kraju. Tak, żeby ludzie nie stracili pieniędzy. Ukraińcy tego potrzebują" - powiedział w orędziu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak zapewnił, każdy przedsiębiorca będzie mógł uzyskać pożyczkę z zerowym oprocentowaniem.