Narodowy Program Szczepień. Rząd przedstawia projekt strategii

Chciałem tylko nadmienić,że będą pozwy sądowe na premiera i ministra zdrowia.Dlaczego?Ponieważ zakończenie badań szczepionki pfizera zakończy się dopiero 29 stycznia 2023. Można to sprawdzić na stronie clinical trials. Dlatego też KK Art. 165 § 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach: 1) powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej, 2) wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiadające obowiązującym warunkom jakości. § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca.podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.Powodzenia. Wiem już ,że w wielu krajach są już pozwy.