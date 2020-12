Koronawirus w Polsce. Jest projekt narodowej strategii szczepień

Obejrzyj: Szpitale zasypane śmieciami. "Problem jest ogromny"

Dworczyk, odnosząc się do danych mówiących o tym, że większość Polaków nie chce się zaszczepić, powiedział, że rząd musi "przeprowadzić dużą, uczciwą akcję informacyjną i pro-frekwencyjną", tak, by jak najwięcej Polaków poddało się szczepieniom, co - jego zdaniem - ma przełożyć się na odporność przed koronawirusem.

- Bezpieczeństwo jest naszym absolutnym priorytetem. Jeśli jakikolwiek lek wchodzi do Polski to zapewniamy, że jest on bezpieczny. Procedury opracowała też Unia Europejska, a tam pracują też Polacy, dzieje się to z naszym udziałem - dodał.