Nauczyciele o strajku: "Zobaczycie jak to jest, gdy pracujemy 18 godzin"

ZNP przygotował listę zadań, które zwyczajowo wykonują nauczyciele, a które nie są do tego zawodu przypisane. Lista będzie rozesłana do szkół.

Nauczyciel wolontariusz

- U nas wchodzi właśnie dziennik elektroniczny. Fajnie. Tylko, że póki co, trzeba uzupełniać dwa. Nie ma szans, aby zrobić to w czasie zajęć - mówi nauczycielka. - Na to, by pracować z dziennikiem elektronicznym w czasie godzin pracy, nie mamy warunków. Komputer, który stoi u mnie w klasie, ma ponad 15 lat. Przyniosłam go sobie z domu, bo nie było żadnego.