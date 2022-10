Naukowcy chcą ograniczyć pyły. Nawet te spoza rury wydechowej

Samochody elektryczne zanieczyszczają środowisko

Dlaczego nawet pojazdy elektryczne emitują trujące związki? Wszystko ze względu na tarcie, które ma miejsce w trakcie hamowania oraz eksploatacji opon. Wtedy uwalniane są związki, które mogą przedostawać się do żywych organizmów, czego dowodzą naukowcy z Politechniki Śląskiej.

Tribologia - czym się zajmuje?

Tribologia to nauka o tarciu oraz innych procesach, które prowadzą do zużycia różnych materiałów. Nie tylko sprowadza się do fizycznych badań w laboratoriach i pracach teoretycznych, ale ma także zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. Za pomocą tribologii można usprawniać wiele procesów, a także - jak się okazuje - chronić środowisko.