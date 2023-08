NBP przeszedł sam siebie. Takiej odpowiedzi nikt się nie spodziewał

NBP nie wie, ile kosztowała go "kampania banerowa"

Politycy PSL postanowili w trybie dostępu do informacji publicznej sprawdzić, jaki jest koszt takich pomysłów NBP.

- Jeśli bank centralny w oficjalnym piśmie odpowiada, że nie jest w stanie wskazać, ile pieniędzy wydał na kampanię to zaczynamy poważnie obawiać się, o funkcjonowanie tej instytucji. Być może powinna tu zadziałać jakaś instytucja kontrolna i zbadać sprawę - dodaje Jakub Stefaniak.

- Bank centralny nie powinien dbać o interesy partii tylko o interes państwa i jego obywateli i tak samo będzie do tego podchodził prodemokratyczny przyszły rząd - dodaje polityk PSL.

- NBP będzie angażował się na każdym polu w kampanię PiS . Widać, że polityka NBP jest podyktowana polityką, tak samo jak promocje kampanii NBP są podyktowane potrzebami PiS. Polacy to jednak widzą i jesteśmy przekonani, że nie pozwolą się okłamać - uważa Miłosz Motyka.

Inflacja w Polsce

Na początku maja w wywiadzie dla "Gazety Polskiej" prezes banku centralnego Adam Glapiński stwierdził, że " w Polsce używa się inflacji do walki politycznej, wmawiając społeczeństwu, że to wina NBP, rządu, Polaków , podczas gdy jej źródła płyną z agresji Rosji". - Jasne jest, że ten, kto używa takiej demagogii, chcąc nie chcąc, wspiera narrację Kremla - ocenił.

Inflacja w lipcu 2023 r. wyniosła 10,8 proc. Miesiąc do miesiąca ceny spadły o 0,2 proc. To pierwsza taka sytuacja od stycznia 2022 r. Taki odczyt oznacza też, że pierwszy raz od końca 2019 r. ceny nie rosły trzy miesiące z kolei.

Zgodnie z prognozami do końca roku odczyty mogą zejść nawet do ok. 7,5 proc.