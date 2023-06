Netflix otworzy pierwszą w historii restaurację. Dania przygotują gwiazdy programów

Gwiazdy przygotują dania w "Netflix Bites"

Doświadczenie kulinarne ma być gratką dla fanów produkcji Netfliksa. Dlatego też na stronie promującej restaurację widnieje hasło "from screen to table" (pol. "z ekranu na stół"). Odwiedzający będą mogli skosztować posiłków przygotowanych przez gwiazdy programów: "Chef's Table", "Iron Chef" i "Nailed It!".