Nie będzie nowych programów społecznych - mówi wicepremier Jacek Sasin

Dopytywany o 500+ dla niepełnosprawnych wicepremier zapewnił, że w ciągu tygodnia ministerstwo rodziny przygotuje projekt. - To program na mniejszą skalę finansową – będziemy na niego wydawać ok. 3 mld zł rocznie - stwierdził. Sasin dodał, że ten program będzie w połowie finansowany dzięki podatkowi od sieci handlowych, drugą połowę rząd chce pozyskać z daniny solidarnościowej.

Co do 13. emerytur i rent rząd jeszcze nie wie, czy utrzyma ten program. Dowie się dopiero po wyborach parlamentarnych. - Postaramy się przyjąć taką ustawę po wyborach parlamentarnych. Z drugiej strony, jeśli Polacy powierzyliby obowiązki rządzenia innemu obozowi, to nie chcielibyśmy wiązać mu rąk. Tym bardziej że mamy wątpliwości co do tego, czy nasi konkurenci będą umieć zarządzać finansami publicznymi tak dobrze jak my - powiedział w "DGP" Jacek Sasin.