Nie będzie powrotu do cen energii z 2020 r. Prezes URE tłumaczy, dlaczego

To dlatego prąd drożeje

Rafał Gawin podkreśla też, że na cenę produkcji prądu w Polsce największy wpływ mają koszt paliwa (węgla i gazu) i koszt zakupu uprawnień do emisji CO2 . W minionym roku znacząco rosły ceny surowców, przez co drożała też energia. Elektrownie coraz więcej musiały też płacić nawet za krajowy węgiel.

Jeżeli natomiast chodzi o uprawnienia do emisji, to szef URE wskazuje, że choć to są też istotne koszty dla producentów energii, to jednak one są bardziej przewidywalne niż koszty związane z surowcami.