Senat USA poparł wsparcie dla Ukrainy. Musk apeluje do wyborców

Przeciwnicy wspierania Ukrainy w rozmowie z Muskiem

– Musimy ją zabić – odparował z kolei JD Vance o ustawie gwarantującej wsparcie dla m.in. Ukrainy. Na te słowa Elon Musk odpowiedział, że ma nadzieję, iż Amerykanie dadzą do zrozumienia politykom, co o niej myślą.

Musk wielokrotnie krytykował Ukrainę

Następnie bogacz przyznał, że jest oskarżany o bycie apologetą Putina, lecz zaraz dodał, że to oskarżenie jest "absurdalne". Podkreślił, że jego firmy "prawdopodobnie zrobiły więcej, by osłabić Rosję, niż cokolwiek innego" i przypomniał, że to jego SpaceX udostępniło Ukrainie dostęp do systemu satelitarnego Starlink tuż po wybuchu inwazji.