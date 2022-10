Elon Musk nie będzie w stanie finansować systemu Starlink w Ukrainie. "Znajdziemy rozwiązanie"

Mychajło Podolak we wpisie na Twitterze docenił zasługi Elona Muska dla Ukrainy i podkreślił, że Kijów zrobi wszystko, by utrzymać łączność systemu Starlink.

Musk wycofuje się z finansowania Starlink dla Ukrainy

Spółka Elona Muska domagała się, aby Pentagon przejął finansowanie użycia satelitów Starlink przez rząd w Kijowie i ukraińskie wojsko , co według SpaceX kosztowałoby ponad 120 mln dolarów do końca roku i blisko 400 mln dolarów przez następne 12 miesięcy .

Kontrowersje wokół Elona Muska

W ostatnich dniach Elon Musk zaczął wysyłać sygnały w kierunku Kremla. Przed nieco ponad tygodniem opublikował na Twitterze ankietę, której założenia łudząco przypominały żądania rosyjskie wobec Ukrainy. Pojawiły się tam propozycje m.in. ponownych referendów na okupowanych przez Rosję obwodach, ale tym razem pod nadzorem ONZ, neutralności Ukrainy oraz potwierdzenia, że Krym należy do Rosji. Miliarder stwierdził przy tym, że półwysep był rosyjski od 1783 r. do momentu "pomyłki Chruszczowa".

Następnie media obiegła informacja, że bogacz miał kontaktować się Władimirem Putinem. Autokrata miał ostrzec go, że Kreml nie zawaha się przed użyciem broni nuklearnej, jeżeli wojska ukraińskie wkroczą na Krym. Elon Musk jednak zaprzeczył, by doszło do takiego kontaktu.