Upadek bohatera Ukrainy? Elon Musk przekroczył kolejną granicę

Tuż po wybuchu wojny w Ukrainie Elon Musk aktywnie włączył się w pomoc zaatakowanemu państwu. Miliarder już po kilkunastu dniach od inwazji udostępnił ukraińskiemu wojsku dostęp do systemu satelitarnego Starlink . Żołnierze korzystali z nich do likwidacji rosyjskich celów.

Elon Musk zmienił front

Niedługo po tym, jak amerykańskie media donosiły o rozmowie Elona Muska i Władimira Putina, właściciel Tesli i SpaceX wyraźnie zmienił podejście. We wrześniu 2022 r. zablokował Ukrainie możliwość rozszerzenia dostępu do systemu Starlink , czym wstrzymał plany kontrofensywy ukraińskiego wojska.

Musk śmieje się z Zełenskiego. Ukraińcy oburzeni

Oburzenia jego postępowaniem nie kryją Ukraińcy. "Czyli kupiłeś media społecznościowe, by gnębić naród, który umiera za wolność. Wizjoner" – napisał jeden z nich, nawiązując do zakupu Twittera.

"To obrzydliwe. Dziś rano Rosjanie zaatakowali Charków (drugie co do wielkości miasto Ukrainy), miasto, w którym mieszkam, za pomocą pięciu rakiet S-300, a potem wchodzę na Twittera i widzę to. Wstydź się, Elonie Musku! Mówi ci to osoba, której życie jest terroryzowane przy Twoim wsparciu" – napisała Iryna Voiczuk, dziennikarka i korespondentka ukraińska.