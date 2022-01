"Nie pytajcie, dlaczego pieczywo zdrożało". Piekarnia dostała 887 proc. podwyżki taryfy za gaz

"Nowa taryfa na gaz. Podwyżka dla nas 887 proc." - czytamy w poście opublikowanym przez Piekarnię Kuźmiuk. To najstarsza piekarnia w Lublinie, działająca od 1944 r. "Prosimy nie pytać nas w najbliższym czasie, dlaczego pieczywo zdrożało. Co dalej? Myślimy" - dodano.

Podwyżki cen gazu. Rodzinna piekarnia skarży się na wzrost taryfy

"Nigdy nie korzystaliśmy z pośredników. Cenę 0,79 zaoferował nam nasz odwieczny dostawca PGNIG. (...) to marża niemal 100 proc. do ceny, jaką obecnie płaci na giełdach. Łaskawy PGNIG…" - czytamy dalej w odpowiedzi na jeden z komentarzy internautów.

Z jakiegoś powodu ceny gazu "domowego", podlegają regulacji URE (Urząd Regulacji Energetyki), a ceny gazu dla firm nie. Nadto są uznaniowe. PGNiG może każdemu przedsiębiorcy, szczególnie małemu, za którym nie stoi siła korporacji, "przydzielić" cenę wg uznania. W ramach jakichś tam widełek - napisała Piekarnia Kuźmiuk w kolejnej odpowiedzi.

Piekarnia Kuźmiuk: tak się dalej działać nie da

Redakcja money.pl skontaktowała się z Piekarnią Kuźmiuk. Firma nie otrzymała jeszcze rachunku, ale została powiadomiona o aktualizacji wysokości stawek za gaz.

- Mamy informację od opiekuna klientów VIP o tym, że stawka za jednostkę gazu dla nas wzrosła z 8 gr do 79 gr. Sami z niepokoju we wtorek skontaktowaliśmy się z naszym opiekunem, bo ostatnie dni oczekiwania na wyrok były dla nas ciężkie. Ponieważ PGNiG może w miarę dowolnie, pewnie w jakiś widełkach, wyznaczać ceny odbiorcom innym niż gospodarstwa domowe, to liczymy, że uda nam się cokolwiek jeszcze wynegocjować, choć to może naiwne - mówi nam Katarzyna Goławska, współwłaścicielka Piekarni Kuźmiuk.

Jeżeli nic się nie zmieni, to nie mogę powiedzieć nic poza tym, że tak się dalej działać nie da. I szkoda ogromna, że mimo iż dziadek i ojciec przetrwali straszne lata 40., stalinizm, tata prowadził firmę 50 lat i nie dał się PRL-owi, domiarom, reglamentacjom itd., to my nie przetrwamy "dobrej zmiany - dodaje Goławska.

Jej zdaniem szanse na to, że uda się obniżyć nową taryfę, są nikłe. - Nie sądzę, aby rząd i PGNiG się z tego wycofali. Sprzedawca gazu może negocjować stawki, dlatego my nie wiemy, ile od teraz zapłacą za gaz inni, znamy tylko swoją stawkę. Tradycyjne pieczywo, które nie jest odpiekane, a wypiekane, pochłania ogromne ilości energii. Jedyny sposób, w jaki klienci mogą pomóc, to kupowanie codziennego pieczywa właśnie w takich małych, lokalnych piekarniach - przekonuje przedsiębiorczyni.

Dodaje, że rosnące ceny gazu nie są jedynymi obciążeniami, które spadły na przedsiębiorców.

- Proszę też pamiętać, że u nas pracują fachowcy. Nie wyrabiają pieczywa maszynowo, tylko ręcznie, sami przygotowują ciasto, kręcą chleb i odrabiają bułki. To są unikalne umiejętności i takich pracowników nie ma na rynku. Zmiany wynikające z Polskiego Ładu uderzają w nich oraz w uczciwie pracujących przedsiębiorców - dodaje Katarzyna Goławska.

"Zapłacić za prąd i gaz lub zwolnić pracowników"

Na problem rosnących cen gazu dla przedsiębiorców wskazują też czytelnicy money.pl w komentarzach pod artykułami.

Co z firmami, którym koszty prądu i gazu skoczyły z dnia na dzień o 500 proc. czy 1000 proc. (dla osób prywatnych jest mniej, bo 24 proc. i 54 proc.)? Przecież podwyżka z 2-3 tys. zł miesięcznie do 20 tys. zł to samobójstwo dla firm. Ja stoję przed wyborem: zapłacić za prąd i gaz lub zwolnić kilku pracowników - napisał internauta Tomasz.

Rzecznik rządu: podwyżkom cen gazu winne Gazprom i polityka UE

Polski rząd jednoznacznie wskazuje winnego rosnących cen gazu, co dotyka nie tylko polskich odbiorców. Piotr Müller stwierdził, że są to: szantaż gazowy ze strony Rosji, związany ze zbliżającym się uruchomieniem gazociągu Nord Stream2, a także nieefektywna i źle przemyślana polityka UE, "a konkretnie rynek manipulacji cenami uprawnień do emisji dwutlenku węgla".

