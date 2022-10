Niedozwolone klauzule umowne – czym są?

Co to są niedozwolone klauzule umowne?

Nieodłącznym elementem naszego życia jest zawieranie i podpisywanie umów . W takich przypadkach należy zwrócić szczególną uwagę na tzw. niedozwolone klauzule umowne. Ich definicja znalazła się w art. 3851 Kodeksu cywilnego. Klauzule niedozwolone nazywane są także abuzywnymi i obejmują one wszystkie postanowienia zawarte w umowach zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, które są niezgodne z prawami przysługującymi klientom .

Kiedy dana klauzula jest niedozwolona?

Z pewnością za niedozwoloną można uznać umieszczoną w umowie klauzulę, która zezwala przedsiębiorcy na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niej bez zgody konsumenta albo uzależniającą zawarcie umowy przyrzeczonej przez konsumenta od tego, czy będzie on zawierał takie same kontrakty w przyszłości.

Dla rozwiania wątpliwości dotyczących tego, czy w danym przypadku masz do czynienia z niedozwoloną klauzulą umowną, możesz sięgnąć po Rejestr takich klauzul lub do decyzji wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

Nie tylko pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami dochodzi do zawierania umów, ale również pomiędzy samymi przedsiębiorcami ( umowy typu B2B ). Czy w takim przypadku obowiązują jakiekolwiek niedozwolone klauzule umowne? Wówczas klauzule te nie znajdują zastosowania. Wszystko dlatego, że konsument przy zawieraniu umów z przedsiębiorcami występuje jako strona słabsza, która wymaga ochrony prawnej. Zaś w przypadku umów, gdzie obie strony to podmioty gospodarcze, jako profesjonaliści powinni oni mieć odpowiednią wiedzę i kwalifikacje pozwalające im na zawieranie takich kontraktów.

Niedozwolone klauzule w umowach kredytowych

Przykładem umów, w których mogą znaleźć się niedozwolone klauzule, choć oczywiście nie powinny, są umowy kredytowe . Obejmują one między innymi postanowienia przejęte ze wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez bank, czego wyrazem są umowy kredytów frankowych i ujęte w nich mechanizmy podwójnej waloryzacji w oparciu o wewnętrzne kursy banków odbiegające od kursów rynkowych.

W przypadku gdy zostaną wykryte niedozwolone klauzule w umowach kredytowych, to ich wyeliminowanie sprawia, że cała istota kontraktu zostać może naruszona, a taka umowa ostatecznie będzie prawdopodobnie uznana przez sąd za nieważną.

Jak zgłosić klauzulę niedozwoloną?

Jeśli zauważysz, że w zawartej umowie czy w regulaminie sprzedaży znajduje się klauzula niedozwolona, to w pierwszej kolejności poproś o jej zmianę. Wówczas powinno dojść do negocjacji pomiędzy Tobą a kontrahentem. Jeśli takie działanie nie przyniesie odpowiednich skutków, powinieneś złożyć powództwo o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.