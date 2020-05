Niedziele niehandlowe zawieszone? Jeden ze związków się zgadza, ale chce podwyżek

O możliwym przywróceniu handlu w niedziele informowaliśmy na money.pl . Apelują o to członkowie Rady Dialogu Społecznego.

I chociaż handlowa "Solidarność" mówi stanowcze "nie" dla tego pomysłu, to jednak jednoznacznie do tego pomysłu nie chcą się odnieść przedstawiciele związków zawodowych OPZZ. OPZZ wyobraża sobie, że pracownicy powrócą do sklepów w niedzielę, jeżeli zostaną im zapewnione w ustawie gwarancje socjalne. Z jeszcze innym pomysłem wychodzi Związek Zawodowy "Związkowa Alternatywa".