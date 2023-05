"Niemców bijemy na łeb, na szyję". Ekonomista porównał, jak zdrożał w Polsce chleb

"W inflacji pieczywa nawet Niemców bijemy na łeb, na szyję. Mąka ta sama, piece te same?" - napisał na Twitterze Sławomir Dudek, dołączając wykres obrazujący wzrost cen pieczywa od początku 2020 do marca 2023 roku, oparty na danych Eurostatu. Zarówno w Polsce, jak i w Niemczech inflacja tej kategorii produktów w grudniu 2019 roku oscylowała w okolicach zera. Potem w obu krajach zaczął się rajd w górę, ale wyraźnie widać, że u nas był on szybszy niż u naszego zachodniego sąsiada.