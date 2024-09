Niemcy i Turcja pomogą w odbudowie Polski. Tusk: będziemy korzystać

- Mamy ogromne sygnały od naszych sojuszników NATO i partnerów UE. Ostatnie, które spływają to sygnały z Turcji, z Republiki Federalnej Niemiec. Szczególnie chcą wysłać zespoły inżynieryjne do odbudowy dróg i mostów. To jest wyraz solidarności, którą Polska zawsze okazywała państwom w potrzebie - powiedział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Miliardy złotych na odbudowę po powodzi

Szef rządu dodał, że zgodnie z obecnymi szacunkami - na pomoc w trakcie powodzi oraz plan odbudowy po powodzi rząd będzie w stanie zmobilizować do 23 mld zł, wliczając w to środki europejskie.

- W sprawie skali tej pomocy, jeśli chodzi o samą pomoc w trakcie powodzi i ten plan, który przygotowujemy, "Odbudowa plus", to w tej chwili - łącznie ze środkami europejskimi - zakładamy, że będziemy w stanie mobilizować do 23 mld zł - wyjaśnił Tusk, podkreślając, że nie oznacza to, że wszystkie te środki trzeba od razu wydać.