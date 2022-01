Niemiecka gospodarka rozczarowała. Wciąż jeszcze nie wróciła na poziom sprzed pandemii

Niemieckie PKB wciąż jeszcze nie może wrócić na poziom sprzed pandemii koronawirusa. Chociaż w perspektywie całego 2021 r. gospodarka naszych sąsiadów urosła, to jednak zdaniem niemieckiego urzędu statystycznego w ostatnim kwartale nastąpiło hamowanie. Do tego stopnia, że PKB się skurczyło w porównaniu do odczytu z trzeciego kwartału.