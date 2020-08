Niemiecki przemysł odradza się. W miesiąc zamówienia wzrosły o prawie 30 procent

Sytuacja epidemiczna jest trudna, ale gospodarka powoli staje na nogi. Ona najgorsze ma już raczej za sobą (nie licząc ewentualnej drugiej fali na jesieni), co pokazują najnowsze dane. Przemysł się odradza. W czerwcu, w porównaniu z poprzednim miesiącem, zamówienia zwiększyły się aż o 27,9 proc.

To bardzo duże zaskoczenie na plus, bo ekonomiści spodziewali się wzrostu, ale rzędu 10 proc. Taki wynik tamtejszy urząd statystyczny odnotował przed miesiącem.

Choć widoczny jest znaczny wzrost aktywności przedsiębiorstw produkcyjnych, ciągle jeszcze nie można mówić o powrocie do stanu sprzed epidemii. W porównaniu ze stanem sprzed roku zamówienia są mniejsze - o 6 proc.(dane niewyrównane sezonowo). Ale, co ważne, nie jest to już ponad 30 proc. mniej, jak odnotowano w statystykach sprzed miesiąca.