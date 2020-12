Europejska Agencja Leków zadecydowała. Szczepienia ruszą wcześniej

Lel 1 godz. temu zgłoś do moderacji 33 2 Odpowiedz

Jeżeli coś jest dobrowolne. Nie można szantażować ludzi i doprowadzać do tego, że nie będą mieć wyjścia. To jest zmuszanie. Może czas się zastanowić dlaczego ludzie nie chcą tego robić. Włącznie z pracownikami służby zdrowia. A odpowiedź jest prosta. Mogliśmy oglądać codzienne artykuły i manipulacje oraz kłamstwa i to doprowadziło do braku zaufania. Do tego dochodzi ekspresowe tempo tej szczepionki oraz wiele błędów popełnionych przez tzw ekspertów, które mogliśmy codziennie śledzić. Teraz pytanie jak to zaufanie odbudować? W tym temacie jest to już nie możliwe. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Na szczęście poza tym tematem, jest wiele innych dziedzin gdzie wciąż to zaufanie jest. Dlatego też proponowałbym zacząć się wykazywać na innych polach, bo na tym już nieodwracalnie nie wyszło.