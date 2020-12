Szczepionka na koronawirusa. Pierwsza partia może trafić do Polski za kilka dni

- Jeżeli w poniedziałek Europejska Agencja Leków zatwierdzi szczepionkę na koronawirusa firmy Pfizer, to wszystko wskazuje na to, że 26 grudnia wieczorem do Polski dojedzie pierwsze 10 tys. dawek i 27 grudnia zostanie zaszczepionych pierwszych 10 tys. osób - powiedział w RMF FM szef KPRM Michał Dworczyk.