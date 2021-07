Pandemia nakręciła koniunkturę na domy. Sprawdzamy, gdzie jest najdrożej

Zobacz także: Dom bez pozwolenia do 70 mkw. Minister: Nowe prawo jeszcze w tym roku

Co spowodowało tak duże zainteresowanie domami? Według analityków Cenatorium powodem są głównie rosnące ceny mieszkań. Dla części osób jest więc to alternatywa dla zakupu lokalu w mieście. Coraz większa liczba osób decyduje się także na budowę domów wakacyjnych w turystycznych miejscowościach.

W tej chwili najwięcej domów sprzedaje się w Warszawie. Z danych Cenatorium wynika, że od początku 2019 roku do końca trzeciego kwartału 2020 roku w stolicy zawarto ponad 2,3 tys. transakcji sprzedaży. Na kolejnym miejscu plasuje się Kraków, gdzie sprzedano 1,2 tys. domów. Trzecie miejsce na podium zajmuje Łódź, gdzie zawarto 1,1 tys. transakcji.

Na tym tle wzrost cen domów w Krakowie i Wrocławiu był mniejszy, co nie znaczy, że tutaj ceny również nie rosną. Rosną - średnio o kilkanaście proc. w górę w ciągu ostatniego roku.

Wawer na topie

Co ciekawe, w Warszawie co trzeci dom kupiony w 2020 roku znajdował się w Wawrze. Z danych Cenatorium wynika, że średnia cena domu w tej dzielnicy wynosi średnio 839 tys. zł.

- Najpopularniejszą dzielnicą na rynku domów w Warszawie jest w tej chwili Wawer. Lokalizacja cieszy się zainteresowaniem m.in. z uwagi na bliskość kolei i dobry dojazd do centrum. Kolejnym powodem są niższe ceny gruntów. Na przykład w Wilanowie, czy Młocinach ceny działek wynoszą nawet 500 zł za mkw. Tymczasem w Wawrze są o blisko połowę niższe. Za mkw. działki zapłacimy tutaj średnio 200 zł mniej niż w innych dzielnicach - komentuje Mariusz Kurzac, dyrektor zarządzający w firmie Cenatorium.

Zwiększony wzrost zainteresowania domami zauważyli już deweloperzy. Jak wynika z danych Cenatorium obecnie najwięcej nowych osiedli domów jednorodzinnych powstaje m.in. we Wrocławiu, Łodzi oraz w Warszawie.

Nie chcą wracać do miasta

- Do tej pory Polacy kupowali głównie mieszkania. Jednak pandemia zmieniła nasze preferencje, prawdopodobnie na stałe. Jednym z powodów jest fakt, wiele rodzin, przebywało razem, pracując i ucząc się zdalnie. Wspólne mieszkanie i praca w jednym apartamencie, jak pokazują badania, nie były dobrym pomysłem. Wiele osób mówiło mi wówczas, że nie da się tak dłużej żyć i muszą coś zmienić. - mówi ekspert Cenatorium.

Jego zdaniem skłoniło to wielu do wyprowadzki z miasta, czego efektem był wzrost zainteresowania domami i gruntami. Sporo osób zaczęło wówczas szukać działek budowlanych w odległości około 15 do 30 km od centrum miast. Inni zdecydowali się na zakup działek rekreacyjnych i budowę domów wakacyjnych.