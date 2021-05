Polski Ład to nawet 150 tys. dopłaty i dom bez pozwolenia na budowę. Kaczyński obiecuje pieniądze i zmiany w prawie budowlanym

W jaki sposób? Rodzina z dwójką dzieci na nowe mieszkanie dostanie 20 tys. zł. Jednak jeśli pojawi się trzecie dziecko, to kwota wzrośnie aż do 60 tys. zł. Na każde kolejne dziecko przysługiwać mają kolejne pieniądze - 20 tys. zł. Mają to być dopłaty do kredytów.