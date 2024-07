Niższe rachunki za prąd. Oto plan ministerstwa

- Trwa szacowanie budżetu na przyszły rok. Wysyłając projekcję finansową do Ministra Finansów, uwzględniłam zabezpieczenie przedłużenia funkcjonowania ustawy. Uważam, że jeszcze w przyszłym roku dobrze byłoby utrzymać osłonę gospodarstw domowych - powiedziała w środę w TOK FM ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Niższe rachunki. Ministerstwo stawia sprawę jasno

- Ustawa jest gotowa, mogłaby być szybko przedłużona. Ograniczeniem ministerstwa klimatu jest budżet na działalność osłonową. Pamiętajmy, że to też nasze rachunki, tylko zapłacone w postaci podatków. Decyzja będzie leżeć po stronie rządu - zaznaczyła Hennig-Kloska.

Ministra wskazała również, że należy zachęcać do efektywności energetycznej, które jest czymś innych niż oszczędzanie energii. - W najbliższych latach zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie rosło, ponieważ będziemy mieli do czynienia z elektryfikacją ciepłownictwa i transportu. Prognozując zużycie energii, widzimy coraz wyższe słupki, a wynika to z tego, że będziemy odchodzić od paliw kopalnych. Musimy podnosić efektywność energetyczną, żeby z jednej megawatogodziny zostawało więcej - podkreśliła.