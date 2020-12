Nowa odmiana koronawiursa. Loty z Wielkiej Brytanii do Polski zamrożone

Tłumy londyńczyków próbowały opuścić stolicę

Minister zdrowia Matt Hancock powiedział, że jest to zachowanie "całkowicie nieodpowiedzialne", przyznał jednak, że większość ludzi stosuje się do poleceń obsługi. Wezwał do "ograniczenia kontaktów społecznych, wszędzie gdzie jest to możliwe ponieważ sytuacja jest śmiertelnie poważna".