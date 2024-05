Nowa prognoza dla Polski. Komisja Europejska odsłania karty

Inflacja w kwietniu. Są nowe dane GUS

Eksperci nie mają wątpliwości, co przyczyniło się do wzrostu. "CPI w IV odbiła do 2,4 z 2,0 proc.r/r, głównie przez powrót stawek VAT na żywność. Bardzo szybko rośnie inflacja bazowa (ok 0,5 proc.m/m), http://m.in. z uwagi na silny wzrost płac. Na obniżki stóp w 2024 najprawdopodobniej nie ma miejsca, co potwierdzają wypowiedzi z RPP" - napisali analitycy ING. "W kolejnych miesiącach oczekujemy dalszego wzrostu inflacji" - napisali z kolei eksperci PIE.