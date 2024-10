Nowe dane z polskiego przemysłu. Wiadomo, co z cenami

GUS w swoim raporcie informuje, że "ceny produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2024 r. spadły w porównaniu do sierpnia 2024 r. – o 0,5%". Największy spadek cen zaobserwowano w sekcji górnictwo i wydobywanie , gdzie ceny obniżyły się o 1,0 proc. W ramach tej sekcji szczególnie duży spadek dotknął wydobycie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - aż o 3,6 proc. Jednocześnie odnotowano wzrost cen w górnictwie rud metali o 0,9 proc.

W sekcji przetwórstwo przemysłowe ceny spadły o 0,4 proc. Analitycy GUS podkreślają, że "spośród działów przetwórstwa przemysłowego we wrześniu 2024 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego najbardziej obniżono ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej". W tej kategorii zanotowano spadek aż o 3,7 proc.

Porównanie z rokiem poprzednim i długoterminowe trendy

W ujęciu rocznym, czyli porównując wrzesień 2024 roku z wrześniem 2023 roku, spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu był jeszcze bardziej widoczny. GUS informuje, że "we wrześniu 2024 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku obniżono o 6,3%". Największy spadek cen w skali roku zaobserwowano w sekcji wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - aż o 11,9 proc.

Analitycy GUS zwracają uwagę, że "we wrześniu 2024 r. w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku najbardziej obniżono ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej". W tej kategorii spadek wyniósł aż 13,8 proc. Jedyną sekcją, w której odnotowano wzrost cen w ujęciu rocznym, była dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz rekultywacja - o 2,9 proc.

Eksperci GUS w swoim raporcie przedstawiają również długoterminowe trendy cenowe w przemyśle. Wskazują, że "we wrześniu 2024 r. zaobserwowano spadek dynamiki cen produkcji sprzedanej przemysłu w skali roku o 6,3%". Inflacja produkcyjna utrzymuje się na ujemnym poziomie od lipca 2023 roku, co może świadczyć o stabilizacji sytuacji ekonomicznej w sektorze przemysłowym.

Analitycy GUS zauważają, że "we wrześniu 2024 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 0,5%". Ten trend spadkowy utrzymuje się od początku 2024 roku, z wyjątkiem niewielkich wzrostów w lutym i maju. Może to sugerować, że presja cenowa w sektorze przemysłowym stopniowo się zmniejsza.