Niepokojące prognozy dla niemieckiego przemysłu. Dwie branże zagrożone

No Niemce ,zaciskać pasy ,bida idzie ,bida a za nią nyndza !! Tak was wasze znachory wystreujo że bedziecie do pola do Polaków przyjeżdżać . No z tym chyba przesadziłem bo Polacy za wami polecą ,za mocno gospodarki mamy ze sobą powiązane . To może razem będziemy potem do Ciang Pingów do roboty jeździli !!!!!!!!!!!!!