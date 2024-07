Nowe dane zza Odry. Polska importuje z Niemiec więcej niż z Chin

Nic nowego 26 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Hmmm, wcielajac nas unia do siebie tylko i wyłącznie żeby mieć rynek zbytu i taniej siły roboczej, co miało paść to padło kupił inny kraj to teraz robi interes (z kopalniami i naszymi zssobami naturalnymi, których mamy w skali europy full) ale co my mamy wiedzieć - strach i redukcja społeczeństwa różnymi formami...A są na to sposoby - niestety dajemy za bardzo sobą rządzić pod przykrywką wygody. A o płciach to już nawet nie wspomnę - biologia jest odpowiedzią... 😂😉Pozdrawiam myślących