Nowe otwarcie dla polskiego eksportu. Gowin ujawnia szczegóły

Jak dodał, prowadzone obecnie konsultacje służą temu, by istniejące i nowe instrumenty wspierania eksportu przerobić w zwartą i efektywną publiczną politykę eksportową, "skorelowaną" z polityką przemysłową.

W jego ocenie istotną rolę odegra tutaj dyplomacja ekonomiczna, a przedstawiciele resortu rozwoju będą przy tym chcieli wykorzystać nowoczesne instrumenty internetowe. W planach jest także utworzenie specjalnej platformy, która będzie zbudowana i zarządzana przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji do kojarzenia eksporterów.

Wszystko po to, by polskie firmy włączyły się w międzynarodowe "łańcuchy wartości" gospodarki cyfrowej i Europejskiego Zielonego Ładu.

Jak z kolei ocenił wicepremier Gowin, w czasach pandemii COVID-19 przemysł i eksport okazały się najsilniejszymi punktami polskiej gospodarki. - To dzięki nim w ubiegłym roku mieliśmy spadek PKB zaledwie o 2,7 proc., natomiast w tym roku nasza gospodarka rozwija się bardzo dynamicznie - dodał.

Jednym z elementów konsultowanej obecnie strategii eksportowej jest również dywersyfikacja aktywności w tym zakresie. - W tej chwili koncentrujemy się na eksporcie do krajów Unii Europejskiej, głównie do Niemiec. Pora bardziej intensywnie eksportować na rynki pozaunijne – choćby po to, żeby nasz eksport był bezpieczniejszy – wyjaśnił Tomanek.