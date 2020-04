Nowe prognozy dla Polski. PKB spadnie aż o 4,9 proc.

Instytut Finansów Międzynarodowych (Institute for International Finance, IIF) opublikował nowy raport, w którym obniżył prognozę globalnego PKB w 2020 roku z 0,4 proc. na -2,8 proc.

- Oznacza to, że wstrząs wywołany COVID-19 jest gorszy niż kryzys w 2009 roku, kiedy globalny PKB spadł o 2,1 proc. – czytamy w raporcie.

Według prognoza IIF - która zakłada stabilizację i częściowe ożywienie drugiej połowie roku - spadek PKB dla wszystkich europejskich rynków wschodzących, do których należy Polska, wyniesie 4,7 proc. Polska gospodarka skurczy się natomiast o 4,9 proc.

Prognoza IIF dla Polski jest bardziej pesymistyczna niż przewidywania ekonomistów Banku Światowego , według których wzrost polskiej gospodarki spowolni w 2020 r. do 0,4 proc.

Od 28 lat polska gospodarka nigdy nie spowolniła. Ostatni raz PKB Polski malało rok do roku w… 1991 roku. Wtedy PKB zaliczyło spadek w wysokości minus 7 proc.

Prognozy IFF są zatem dla Polski bardzo pesymistyczne. IIF (Institute of International Finance) to międzynarodowe stowarzyszenie instytucji finansowych liczące blisko 500 członków z 70 krajów. Należą do niego banki inwestycyjne i komercyjne, firmy ubezpieczeniowe i zarządzające aktywami.