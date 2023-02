Nowe sankcje UE na grupę Wagnera. Chodzi o ekspansję w Afryce

Nowe sankcje na Grupę Wagnera

Grupa Wagnera i jej interesy w Afryce

Rademeyer powiedział, że wojna w Ukrainie spowodowała, że część wagnerowców musiała opuścić Afrykę, aby walczyć w Ukrainie. Mimo to analityk GI-TOC ocenił, że nic nie wskazuje na to, iż wojna w Europie doprowadzi do pełnego wycofania rosyjskich najemników z kontynentu afrykańskiego. Wręcz przeciwne, gdyż - jak donosił na krótko przed rocznicą rozpoczęcia wojny amerykański "The Wall Street Journal", powołując się na źródła wywiadowcze USA - wagnerowcy współpracowali z lokalnymi rebeliantami w celu zaplanowania zamachu stanu w Czadzie.