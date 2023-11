Nowe świadczenie od 2024 r. Trzeba pamiętać o złożeniu wniosku

Świadczenie wspierające. Co trzeba zrobić, żeby je uzyskać?

Dla osób niepełnoletnich pozostaje świadczenie pielęgnacyjne. Świadczenie wspierające ma być dodatkiem np. do pobieranej już renty socjalnej .

Procedurom uzyskania świadczenia przyjrzał się serwis superbiz.se.pl. Jak czytamy, świadczenie wspierające to zakres ZUS-u. Aby zatem uzyskać pieniądze, należy złożyć wniosek , gdyż Zakład w tym przypadku nie działa z urzędu.

Co istotne, nowe świadczenie nie przysługuje osobom znajdującym się pod opieką specjalistycznych placówek leczniczych. Chodzi tu np. o zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze lub domy pomocy społecznej .

Progi punktowe i kwoty przelewu świadczenia wspierającego

Punktację określa zespół medyczny, więc w tym przypadku konieczne jest odrębne postępowanie. Natomiast wniosek o ustalenie prawa do świadczenia należy złożyć nie wcześniej niż w miesiącu, w którym decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia stała się ostateczna. To oznacza, że jeżeli potrzebujący ma uzyskać pieniądze od początku 2024 r., to powinien się pospieszyć.