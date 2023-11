Są szczegóły nowego świadczenia. Wyniesie do 3,5 tys. zł

barakuda 1 godz. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

no cóż w artykule brakuje ważnych informacji a szkoda, jeżeli rząd pana Tuska przyjmie ów projekt to znaczy, ze wcale nie chodzi o pomoc i wsparcie dla niepełnosprawnych a zwyczajnie wypchnięcie ich rodziców do pracy na podwyżki dla nauczycieli i urzędników. Mam sąsiadkę wychowuje niepełnosprawną córkę, która ma 23 lata dziewczynka cierpi na MPD i padaczkę (często karetka zbiera dziewczynkę nieprzytomną do szpitala) córka sąsiadki wymaga opieki(przewijanie, ubieranie, mycie, czesanie i wszystko inne). Obecnie dziewczynka otrzymuje rente z tytułu całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji a sąsiadka to świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli wystąpi o to nowe świadczenie sąsiadka straci swoje i będzie musiała iść do pracy, kto w takim razie zajmie się dziewczynką i za ile jeżeli jej mama będzie w pracy.