Nowe władze w państwowej spółce. Rada nadzorcza podjęła decyzję

PKP PLK to zarządca infrastruktury kolejowej. Rada nadzorcza spółki powołała we wtorek sześcioro wiceprezesów. Do zarządu weszli: Michał Gil, Małgorzata Kuczewska-Łaska, Krzysztof Waszkiewicz, Marcin Mochocki, Maciej Kaczorek oraz Piotr Kubicki. Od kilkunastu dni znamy też nazwisko prezesa.