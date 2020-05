odmrażanie gospodarki Martyna Kośka 1 godzinę temu

Nowe zasady w galeriach handlowych. Poznaliśmy szczegóły przywracania stref gastronomicznych

Limit klientów w sklepach, częsta dezynfekcja rąk, brak możliwości, by choć na chwile przysiąść na ławeczce. Do tego ograniczenia co do liczby osób w windzie i nowe zasady parkowania. Tak od poniedziałku będą wyglądały zakupy w galeriach handlowych. Poznaliśmy też plan, na przywracanie stref gastronomicznych.

