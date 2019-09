Nowy iPhone. Premiera telefonu iPhone 11 od Apple. Czego się spodziewać?

Pierwszą zmianą, jaka rzuca się w oczy, to zmiana numeracji. Nowy iPhone oznakowany będzie cyframi arabskimi, w przeciwieństwie do zeszłorocznego modelu X.

iPhone 11 zapowiadany jest jako kontynuacja poprzedniej linii smartfonów – oznacza to, że nie należy się spodziewać rewolucji technologicznej. Według przewidywań, nowy model nie będzie znacznie odbiegać od zeszłorocznej serii.

iPhone 11 – jakie wersje modeli i ile mają kosztować?

Pierwsze nieoficjalne informacje wskazują, że nowa linia iPhone’ów będzie się nazywać: 11, 11 Pro, 11 Pro Max albo Plus. Niektóre źródła sugerują też nawiązania do iPadów – nowe modele nazywałyby się 11r, jak sugeruje portal next.gazeta.pl.

Za iPhone’a 11 w podstawowej wersji użytkownicy polscy zapłacą ok. 3,9 tys. złotych. Model XS 11 Pro ma kosztować ok. 5 tys. złotych, a 11 Pro Max ok. 5,5 tys. złotych.