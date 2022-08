O tym obowiązku właściciele mieszkań nie pamiętają. Pieniądze mogą im przejść koło nosa

ktors 57 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

jak dla mnie takie książeczki mogłyby wrócić na zasadzie emisji przez NBP tego typu książeczek z oprocentowaniem ustalonym na poziomie stóp procentowych - były by jednym z kroków walki z inflacją gdy ludzie widzieli by większy sens oszczędzania niż większego kredytu - gdy komuś rodzi się dziecko mógłby założyć taką książeczkę i co jakiś czas coś tam dopłacić jak by dziecko się usamodzielniło i dorosło to albo mogło kontynuować zbieranie albo dokonać zakupu nieruchomości, sfinansować większy wkład własny do kredytu lub przeznaczyć na remont po np. spadku nieruchomości..