Obie jezdnie S5 Poznań - Wronczyn jeszcze w tym roku. Dwa lata po terminie

Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA poinformowała PAP, że pod koniec roku kierowcy będą mieli do dyspozycji obie jezdnie S5 Poznań - Wronczyn w standardzie drogi ekspresowej.

- Po tym jak odstąpiliśmy od umowy z wykonawcą, przejęliśmy ochronę placu budowy oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu. Powierzyliśmy wykonanie kluczowych robót nowym wykonawcom. Trwa inwentaryzacja wykonanych robót oraz zgromadzonych materiałów budowlanych. Wszystko po to, aby w IV kwartale obie jezdnie zostały udostępnione dla kierowców w standardzie drogi ekspresowej - poinformowała.

Pozostałe dwa odcinki S5 przebiegające przez województwo wielkopolskie od Wronczyna poprzez Kościan do Radomicka o łącznej długości około 35 kilometrów, planowane są do oddania do ruchu również w IV kwartale tego roku.