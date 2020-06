gospodarka Oprac. A.Unton 30 minut temu

Obniżka stóp. RPP uzasadnia kontrowersyjną decyzję

Trzecia w tym roku obniżka stóp procentowych, do której doszło 28 maja, była sporym zaskoczeniem. W czwartek opublikowany został protokół z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, na którym zdecydowano o obniżce. Rzuca on nieco więcej światłą na tę decyzję, która jest krytykowana przez niektórych ekonomistów. Tnąc stopy chciano m. in. ograniczyć ryzyko dalszego umocnienia złotego, które byłoby negatywne dla eksportu.

Podziel się Dodaj komentarz