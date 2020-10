Obostrzenia będą szybciej. Na dodatek policjanci wrócą na ulice

Nowe obostrzenia w strefach żółtych i czerwonych coraz bliżej. Miały być w połowie miesiąca, mogą być jeszcze w tym tygodniu. Ministerstwo Zdrowia przyśpieszyło z pracami. Powód jest oczywisty: to ostatnie wyniki wykrytych zakażeń. W ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa i chorób współistniejących zmarło 58 osób. To rekord.

Jak wygląda sytuacja epidemiczna w Polsce?

Koniec z unikami, koniec z udawaniem zasłaniania ust i nosa. Na linii Ministerstwo Zdrowia - Komenda Główna Policji doszło w ostatnim czasie do kilku spotkań. Temat rozmów był jeden: jak sprawić, by obowiązek zasłaniania ust i nosa nie był fikcją.

Z przepisów mają zniknąć wszystkie luki, a to może oznaczać o wiele więcej mandatów dla tych, którzy nie chcą podporządkować się regułom. W tej chwili wiele interwencji kończyło się albo pouczeniem, albo awanturą, z którą nie każdy funkcjonariusz sobie radził. Pojawiały się wymówki, wybiegi i uniki. I dlatego często interwencji nie było w ogóle. Policjanci zebrali wątpliwości i zanieśli do resortu.

Wyjście do sklepu czy do parku będzie wiązało się z obowiązkowym zasłanianiem ust. Jednocześnie w tych regionach zostanie ograniczona liczba osób na weselach. Do tej pory było to 100, teraz będzie 75. W całym kraju z kolei maksymalna liczba gości spadnie ze 150 do 100.