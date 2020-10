Bezrobocie bez zmian czwarty miesiąc z rzędu. Resort pracy podał wyliczenia

Liczba osób bezrobotnych spadła w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 3,3 tys. - wynika z danych przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Wciąż jednak dość wyraźnie przekracza milion.

Tym samym wciąż szacowana stopa bezrobocia utrzymuje się na poziomie 6,1 proc.Tyle samo wyniosła w sierpniu. Co więcej, bez zmian jest już czwarty miesiąc z rzędu.

Minimalne różnice widoczne są na poziomie województw. W pomorskim we wrześniu odnotowano wzrost stopy bezrobocia o 0,1 pkt. proc. I to jedyny region, gdzie pogorszyła się sytuacja.

Żółte i czerwone strefy. Firmy mają problem

W 7 województwach natężenie bezrobocia w odniesieniu do sierpnia nie zmieniło się, a w 8 województwach zmniejszyło się - spadek kształtował się w przedziale od 0,1 pkt. proc. w województwach: lubelskim, dolnośląskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim do 0,2 pkt. proc. w lubelskim.

Obecnie MRPiPS przygotowuje przepisy wprowadzające pracę zdalną do Kodeksu pracy na stałe. Zdaniem resortu zmiany te mogą przyczynić się także do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo oraz zamieszkujących w dalszych zakątkach Polski, z ograniczonymi możliwościami komunikacyjnymi.

MRPiPS zwraca uwagę, że rośnie liczba ofert pracy, zarówno tych zgłaszanych do urzędów pracy, jak i pojawiających się na portalach internetowych. We wrześniu liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy wyniosła 109,3 tys. i była o 13 tys. (o 13,5 proc.) wyższa niż w sierpniu.