"Obsada w pełni wystarczająca". Lotnisko w Radomiu broni się przed zarzutami

" Obecna liczba pracowników jest w pełni wystarczająca do obsługi planowanego na bieżący sezon letni rozkładu lotów" - przekonują Polskie Porty Lotnicze, właściciel Lotniska Warszawa-Radom. To reakcja na artykuł serwisu wnp.pl, który donosił o tym, że zbudowane za 800 mln zł lotnisko działa "na żądanie", a kontrolerzy ruchu lotniczego pracują tylko w wyznaczonych godzinach .

- Łącznie zaangażowanych w obsługę lotniska jest ponad 500 osób, wliczając w to PPL - mówi Piotr Rudzki z biura prasowego Polskich Portów Lotniczych.

Zobacz także: Enter Air poleci z nowego lotniska Warszawa-Radom. "To będzie port lokalny dla samego Radomia i okolic"

Ile osób zatrudniają lotniska?

W wywołanym do tablicy, oddalonym o 100 km w linii prostej, lotnisku w Lublinie, zarządzająca spółka zatrudnia 232 osoby. Jak wylicza rzecznik prasowy Piotr Jankowski, w samej Służbie Ochrony Lotniska pracują 63 osoby, a w Lotniskowej Straży Pożarnej - kolejne 40 osób. Administracja, wraz z działem informatycznym i handlowym, liczy niespełna 30 osób. Ponad 100 pracowników zajmuje się obsługą naziemną i obsługą techniczną. Port lotniczy w Lublinie w całym 2022 r. odprawił niewiele ponad 330 tys. pasażerów.

W Radomiu trzy razy mniej celników niż w Modlinie

KAS przekonuje, że to wystarczająca liczba i "nie stwierdziła problemów związanych z działalnością operacyjną Lotniska Warszawa-Radom, które miałyby dla niej istotne znaczenie". Dopytaliśmy mazowiecki oddział KAS, ile osób w trybie zmianowym i całodobowo zabezpiecza lotnisko Warszawa-Modlin.

PAŻP przekonuje: w Radomiu kontrolerów nie brakuje

Od spółki zarządzającej lotniskiem Warszawa-Modlin dowiedzieliśmy się jednak, że służbę tam pełni 22 kontrolerów ruchu lotniczego z PAŻP. - Pracują od pierwszej do ostatniej operacji danego dnia , a w przypadku opóźnień nigdy nie mieliśmy problemu z przedłużeniem godzin pracy wieży - mówi Marek Rymkiewicz, szef biura handlowo-marketingowego w Mazowieckim Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin.

18,6 tys. pasażerów w osiem tygodni

Z informacji na stronach lotniska Warszawa-Radom wynika, że do końca czerwca odlatują z niego dwa do trzech samolotów dziennie, wliczając w to rejsy regularne i czarterowe.