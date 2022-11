Odbiór mieszkania, które nie posiada pozwolenia na użytkowanie

Czym jest odbiór mieszkania?

Odbiór mieszkania to odbiór techniczny, który jest uprawnieniem dla kupującego lokal, wynikającym z przepisów ustawy deweloperskiej. To inaczej ocena stanu technicznego przeprowadzana przed podpisaniem ostatecznej umowy z deweloperem , przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca sprawdza wówczas, czy deweloper wywiązał się z wcześniej podpisanej umowy.

Pozwolenie na użytkowanie – co to takiego?

Wiesz już, co to jest odbiór mieszkania. Ważnym dokumentem jest też pozwolenie na użytkowanie lokalu. Dotyczy ono wszystkich obiektów, których inwestor musiał pozyskać wcześniej pozwolenie na budowę lub zgłosić budowę w odpowiednim urzędzie. Po zakończeniu inwestycji inwestor musi uzyskać urzędową decyzję o pozwolenie na użytkowanie – dla całego obiektu lub konkretnych części. Wydawane jest ono przez wojewódzki lub powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego.

Pozwolenie na użytkowanie lokalu przygotowywane jest na wniosek inwestora, do którego powinien on dołączyć odpowiednie załączniki, takie jak:

Odbiór mieszkania a pozwolenie na użytkowanie

Na co zwrócić uwagę przy odbiorze mieszkania od dewelopera?

Jeśli dokonujesz odbioru mieszkania od dewelopera, to na co musisz zwrócić szczególną uwagę? Z pewnością na wszystkie ustalenia zawarte w umowie i na ich realne wykonanie. Jeśli przy odbiorze wykryjesz jakiekolwiek wady nabytego lokalu, powinieneś je zaznaczyć w protokole z odbioru. Kupującemu przysługują żądania:

Odbiór mieszkania z fachowcem

Dobrym pomysłem przy odbiorze mieszkania od dewelopera jest zaangażowanie do niego fachowca, który będzie w stanie rzetelnie sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. To istotne, by skontrolować szczegółowo, czy oddawane mieszkanie jest zgodne zarówno z dokumentacją umowną, jak i z prawem, obowiązującymi normami i sztuką budowlaną. Fachowiec z pewnością będzie dysponował ogromną wiedzą techniczną i doświadczeniem, dlatego odbiór mieszkania zostanie wykonany odpowiednio, co pozwoli na zabezpieczenie Twoich interesów.