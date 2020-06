Odmrażanie gospodarki. PKP Intercity przywraca kolejne połączenia

"Wraz ze stopniowym znoszeniem ograniczeń w przemieszczaniu się w związku z pandemią koronawirusa, a także w odpowiedzi na nieustanie zwiększające się zapotrzebowanie na podróżowanie, PKP Intercity wznawia kursowanie kolejnych pociągów" - czytamy w komunikacie przewoźnika.

Już od 10 i 11 czerwca klienci PKP skorzystają z większości pociągów kategorii Express InterCity Premium (EIP), czyli z tych, które obsługują składy Pendolino. Połączą one Trójmiasto z Krakowem i Rzeszowem oraz Warszawę z Wrocławiem, Krakowem i Gliwicami.

Natomiast w dniach 26, 27, 28 czerwca "odmrożone" zostaną Pendolino na czterech kolejnych trasach. Pierwsza prowadzi od Trójmiasta, przez Warszawę do Krakowa, druga - od Kołobrzegu do Krakowa, a trzecia - od Warszawy do Wrocławia. Ostatnia zaś umożliwi klientom przejazd od Trójmiasta do Gliwic i Bielsko-Białej.

Zobacz też: Oczka wodne, beczka+. Wszystko, by zapobiegać skutkom suszy

Polacy nad Morze Bałtyckie mają dostać się łatwiej. Zapewnią to nie tylko składy Pendolino, ale również przywrócone pociągi: IC Stoczniowiec z Zielonej Góry, TLK Doker z Katowic, jadący z Bydgoszczy IC Powiśle, czy kursujące od Zakopanego do Gdyni TLK Karpaty i IC Witkacy. Przywrócony będzie również skład weekendowy TLK Laguna z Łodzi oraz nocny TLK Ustronie relacji Kraków - Kołobrzeg - Kraków.

Połączenia będą przywrócone do szeregu kurortów nadmorskich. Turyści będą mogli dostać się do Kołobrzegu (Pendolino, TLK Pobrzeże), na Półwysep Helski (TLK Artus, EIC Jantar, nocny TLK Mierzeja), do Świnoujścia (TLK Szyndzielnia, nocny TLK Uznam, TLK Wybicki), Łeby (TLK Delfin, TLK Korsarz), Ustki (TLK Gwarek, TLK Orkan).

Od 26 czerwca na sezon letni wrócą też bezpośrednie połączenia do Zakopanego. Tego dnia na tory wyjedzie klilka pociągów łączących ze stolicą Tatr Warszawę. Mowa tutaj o składach EIC Tatry i IC Oscypek. Natomiast z Trójmiasta do Zakopanego chętnych zawiozą IC Witkacy i TLK Karpaty Mieszkańcy Bydgoszczy będą mogli dojechać pociągiem TLK Halny. Na tory wraca także nocny skład IC Podhalanin relacji Szczecin - Zakopane - Szczecin.

Odmrożone zostaną również IC Karkonosze oraz IC Orzeszkowa, które pozwolą dostać się do Szklarskiej Poręby odpowiednio z Warszawy i z Białegostoku. Pasażerowie mogą korzystać także z przywróconego już wcześniej, jeżdżącego z Warszawy weekendowego pociągu IC Śnieżka, który dodatkowo prowadzi przełączaną we Wrocławiu grupę wagonów do Kudowy Zdroju.

Łatwiej będzie też przemieszczać się pomiędzy dużymi miastami. Z Warszawy do Białegostoku pojedziemy IC Zamenhofem, IC Włókniarz połączy Szczecin z Łodzią, IC Sztygar - Wrocław z Katowicami, natomiast IC Sienkiewicz - Kraków z Olsztynem. Przywrócony będzie również trzy połączenia między stolicą a Łodzią: IC Leśmian, IC Wokulski oraz IC Łęcka.

Również Poznań będzie mieć ułatwioną komunikację z innymi miastami. Do Olsztyna ze stolicy Wielkopolski pojedziemy IC Drwęca, do Katowic - TLK Ślązakiem, a do Warszawy - TLK Wartą i EIC Chrobrym. Przywrócony zostanie także weekendowy TLK Wetlina relacji Poznań - Łupków.

Łącznie na tory ma wrócić kilkadziesiąt pociągów. Przewoźnik w komunikacie podkreślił, że już teraz wróciła ponad setka składów spod szyldu PKP Intercity. Przewoźnik szykuje się również na otwarcie granic i już czeka w blokach z odmrożeniem połączeń międzynarodowych.

"PKP Intercity ma przygotowany plan sukcesywnego przywracania relacji międzynarodowych, co będzie możliwe po ponownym otwarciu granic dla połączeń kolejowych. Składy przewoźnika będą sukcesywnie uruchamiane w relacjach do Niemiec, Czech, Austrii, Węgier i Słowacji. Będzie to oznaczać także uzupełnienie oferty połączeń krajowych o pociągi sezonowe, takie jak m.in. TLK Pirat i TLK Bursztyn do Kołobrzegu, TLK Wolin do Świnoujścia, TLK Wydmy do Łeby i na Hel czy TLK Rozewie na Hel, łączące południową Polskę z wybrzeżem" - podano także w informacji.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2019 r. spółka miała blisko 49 mln pasażerów wobec ponad 46 mln pasażerów rok wcześniej.

Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące