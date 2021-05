Odmrożenie gastronomii. "Ceny w restauracyjnych kartach będą wyższe"

aaaa 41 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

20% wiecej powodzenia trzeba zapomnieć to co było i nie próbować odzyskać tego co się nie zarobiło i straciło to może przetrwa firma jak bedzie chciała odrobić to zamknie sie a ktoś kupi i bedzie działał na nowych rozsadnych warunkach