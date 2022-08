Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków służbowych

sowa 26 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

To tylko teoria, bo od 8 lat w UMŁodzi nie uznano za strony postępowania przy wydawaniu decyzji pozwoleń na budowę bezpośrednich sąsiadów gdzie jest dom jednorodzinny, a obok wydał Prezydent miasta Łodzi 7 decyzji pozwoleń na budowę dla 6 domów bliźniaczych i drogi dojazdowej do 12 posesji w odległości 1,5 m. Okazało się, że w Polsce nie ma żadnego organu kontrolującego takich urzędników, a nawet jego przełożeni, ani wojewoda , ani organy nadzoru budowlanego nie sprawowali nadzoru, więc po co ten artykuł!!!!!