Wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym

Czym jest wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym?

Z zakończeniem w trybie natychmiastowym umowy o pracę mamy do czynienia, jeśli jest ona wypowiadana bez zachowania okresu wypowiedzenia. Skutkiem tego jest bezzwłoczne ustanie stosunku zatrudnienia . Dlatego bardzo często możesz spotkać się z określeniem, że jest to wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym.

Jeśli pracownik lub pracodawca, bo obu stronom umowy przysługuje prawo do zakończenia współpracy, chcą się posłużyć wypowiedzeniem w takim trybie, to powinni złożyć jednostronne oświadczenie drugiej stronie. Może ono dotyczyć dowolnego rodzaju umowy o pracę – zawartej na czas określony lub nieokreślony.

Kiedy można wypowiedzieć umowę o pracę w trybie natychmiastowym?

Dyscyplinarne zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym

Jeśli zaszły przyczyny wskazane powyżej, to pracodawca nie może rozwiązać jednak umowy ze skutkiem natychmiastowym po upływie 1 miesiąca od dnia, w którym dowiedział się o okolicznościach takich zdarzeń. Jeśli więc np. pracownik popełnił przestępstwo, a przedsiębiorca się o tym dowiedział, ale nie zwolnił go w ciągu kolejnych 30 dni, to taka przyczyna nie będzie już mogła być podniesiona w natychmiastowym wypowiedzeniu.

Zgodnie z art. 52 § 1 Kodeksu pracy pracodawca może zwolnić pracownika w trybie natychmiastowym, co określane jest również mianem zwolnienia dyscyplinarnego lub dyscyplinarki. Będzie ono możliwe, jeśli dojdzie do:

Czy pracodawca może nie zgodzić się na wypowiedzenie umowy przez pracownika ze skutkiem natychmiastowym?

Wypowiedzenie w trybie natychmiastowym za porozumieniem stron

Istnieje możliwość zakończenia z dnia na dzień umowy o pracę za sprawą porozumienia pomiędzy stronami. Jeśli są one zgodne co do chęci rozwiązania współpracy, może to się stać w zasadzie natychmiast. Musi mieć ono zachowaną formę pisemną, dokumentową i obie strony umowy muszą się pod nim podpisać.