Wypowiedzenie umowy o pracę – o czym warto pamiętać?

Wypowiedzenie umowy o pracę

Każda umowa o pracę, bez względu na to, czy jest terminowa, czy zawarto ją na czas nieokreślony, może zostać rozwiązana:

za porozumieniem stron;

przez oświadczenie jednej ze stron – z zachowaniem lub bez zachowania okresu wypowiedzenia;

z upływem czasu, na jaki została zawarta.

Możliwe jest wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika lub przez pracodawcę, ponieważ mamy tu do czynienia z jednostronnym oświadczeniem woli, które nie wymaga zgody dwóch stron. Przedsiębiorca, który zwalnia zatrudnionego za wypowiedzeniem, może zwolnić go jednocześnie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.