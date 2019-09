Odszkodowania za suszę w Polsce. ARiMR podał kluczową datę

Polska Agencja Prasowa informuje, że wysokość odszkodowania będzie obliczana od hektara upraw, które uległy zniszczeniu. Mogło to się stać na skutek suszy, a także huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Warunek jest jeden - żywioł musiał pochłonąć przynajmniej 30 proc. uprawy deklarowanej przez rolnika we wniosku. Szacować ma to specjalna komisja, powołana przy wojewodzie.

Rekompensaty mają zależeć od stopnia zniszczenia upraw. Jeśli przez suszę rolnik stracił 70 proc. plonów, to dostanie 1000 zł za każdy hektar. Jeśli jest to między 30 a 70 proc., to stawka wyniesie 500 zł za hektar.